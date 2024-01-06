والد إمام عاشور يوجه رسالة هامة للجماهير: «ادعموا المنتخب كله مش لاعب واحد»

عبّر عاشور متولي، والد للاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني، عن فرحته الكبيرة بمشاركة ابنه في بطولة الأمم الأفريقية، ضمن منتخب مصر.

مكالمة غالية تنتظر إمام عاشور قبل مباراة المنتخب

وأكد «متولي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيتواصل مع نجله اليوم، من أجل تشجيعه كالعادة على عمل واجبه بأكمل وجه وتشريف مصر: «إن شاء الله يرجعوا بالكأس لمصر ويفرحونا في بطولة مهمة باسم مصر».

والد إمام عاشور يوجه نصيحة لجماهير المنتخب

ووجّه والد إمام عاشور، نصيحة لكل الجماهير على ضرورة تشجيع المنتخب المصري، في الفترة المقبلة: «لازم كلنا نشجع المنتخب ونبتعد عن تشجيع لاعب فقط، كل اللاعيبة بيمثلوا مصر وتعاونهم هيساعد في الفوز، وسبب مهم للتعاون أننا نبعد عن أي كلام على السوشيال ميديا، هيأثر على معنويات اللاعبين».

رد فعل والد إمام عاشور على تصريحات محمد صلاح الأخيرة

وأكد «متولي» أنه تابع تصريحات محمد صلاح عن ضرورة تشجيع الفريق بشكل كامل وعدم الاهتمام بلاعب واحد، قائلا: «كلام محمد صلاح صحيح، لأن الكلام السلبي قد يؤثر على معنويات اللاعبين، وبالتالي سيتأثر أداؤهم. لكن إذا نفدنا فعلا كلام محمد صلاح، وبعدنا في الإعلام والسوشيال ميديا عن الاهتمام بلاعب واحد أو تسليط الضوء، سواء بالإيجاب أو السلب على لاعب، فسيؤثر ذلك على الفريق كله».

واختتم بالإشارة إلى أنه متحمس للمباراة التي سيشارك فيها ابنه إمام عاشور، غدًا، مع المنتخب المصري، وقال: «إن شاء الله إمام سيلعب غدًا في المباراة، وأتوقع أداء مميزًا لكل اللاعبين في المنتخب، وفي النهاية النصر لمصر».