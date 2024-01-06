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«أسباب تغيرات المناخ».. ندوة في مركز شباب سليم بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
03:20 م | السبت 06 يناير 2024
التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

نظّم مركز شباب سليم الحي التابع لإدارة شباب الأربعين بالسويس ندوة عن التغيرات المناخية، حاضرت بها دكتورة  رنا جمال محمد عيد، المتخصصة في شؤون البيئة.

 

 

وناقشت الندوة تعريف التغييرات المناخية، ووصفتها المحاضرة الدكتور رنا جمال عيد بأنها تلك التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة، وأنماط الطقس، موضحة أنه يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية منها التغيرات في نشاط الشمس، والانفجارات البركانية الكبيرة، ومنها بسبب أنشطة صناعية كما هو في العصر الحالي.

التغيرات المناخية وجهود مواجهة آثارها

 

كما ناقشت المحاضرة أمثلة التغيرات المناخية وأسبابها، والآثار المترتبة عليها، وطرق الحل المقترحة، والجهود المصرية في مواجهة الأزمة، كما تناولت التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع في جميع الجوانب.

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