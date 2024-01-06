فرقة سولورزم تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي غدا

تحيي فرقة «سولورزم» حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، غدًا في السابعة مساءً.

حفل سولورزم في ساقية الصاوي

ومن المقرر أن تقدم فرقة سولورزم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها المحببة للجمهور، ومنها: هفضل فاكر، وفرصة تانية، وسواد، وهشوفك يوم، وطريق سد، ويا ترى، والخريطة، وجربت، وغيرها من الأغاني التي لاقت قبولًا وصدى واسعًا من جانب الجمهور خلال الفترة الماضية عبر جميع المنصات الرقمية والراديو.

وقال محمد طه، عازف جيتار الفرقة وباك ڤوكل، إن هذه الحفلة ستكون مختلفة تمامًا عن باقي الحفلات التي سبق وقدموها خلال الفترة الماضية، إذ من المقرر أن تقدم الفرقة العديد من الأغنيات الجديدة التي لم يتم طرحها حتي الآن، مثل: أغنية المرفوض، وهبعد بعيد، والبستان، وفينك من زمان، وخلاص هنرجع تاني، مؤكدًا أنه سيتم توزيع هدايا تذكارية خاصة بالفرقة على الحاضرين بالحفل، والتي تعد خطوة جديدة تقوم بتنفيذها الفرقة في حفلاتها لأول مرة.

يذكر أن فرقة سولورزم تأسست عام 2015، وتضم ثلاثة أعضاء هم: محمد طه عازف الجيتار وباك ڤوكل، وإسلام خالد مغني رئيسي وعازف جيتار، وآدم معتز عازف الدرامز، ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقامت العديد من الحفلات الموسيقية في مختلف الأماكن الثقافية في مصر.

وتعد من أولى فرق موسيقي الروك والميتال العربية في مصر، حيث أصدرت الفرقة في عامي 2016 و2017 عدة أغنيات منفردة منها «المجهول»، وكانت هذه الخطوة بمثابة جذب المستمعين لأسلوب الروك العربي المبتكر، كما أصدرت في عام 2023 ألبومها الأول «هفضل فاكر»، والذي يتكون من 9 أغنيات بأسلوب الروك والميتال العربي الخاص بفرقة Solorhyzm.