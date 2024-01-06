انخفاض أسعار الزيوت واللحوم عالميا

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، انخفاض مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت بنسبة 1.4% عن المستوى المسجّل في نوفمبر الماضي، ما يعكس ضعف عمليات شراء زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس، مع تأثر زيت فول الصويا على وجه الخصوص بتباطؤ الطلب من قطاع الوقود الحيوي، فضلًا عن تحسّن أحوال الطقس في المناطق الرئيسية المزروعة في البرازيل، وعام 2023 سجّل انخفاضًا بنسبة 32.7% عن المستوى المسجل العام الماضي.

السكر في أدنى مستوى له وفقا لمؤشر الفاو

وأوضحت الفاو، أن المؤشر لأسعار السكر بلغت نسبته 16.6% عن المسجّل في نوفمبر، ليصبح في أدنى مستوى له خلال الأشهر التسعة الماضية رغم أنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 14.9% عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2022، لافتا إلى أن أسباب انخفاض أسعار عروض السكر بشكل رئيسي تتمثل في وتيرة الإنتاج القوية بالبرازيل، وكذلك إلى تراجع استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند.

كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.0% عن مستواه المسجل في نوفمبر، ليبلغ مستوى تقل نسبته 1.8% عما كان عليه في ديسمبر 2022، كما تباطأ الاهتمام بشراء لحوم الأبقار والدواجن على الصعيد الإقليمي رغم وفرة الإمدادات القابلة للتصدير في مناطق الإنتاج الكبرى وفي المقابل ارتفعت أسعار لحوم الأغنام قبل فترات العطل.

ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان

وفيما يتعلق بأسعار الألبان، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.6% عن مستواه المسجّل في نوفمبر، رغم أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 16.1% عن قيمته المقابلة المسجّلة في ديسمبر 2022.

وأشار إلى ارتفاع المؤشر هذا الشهر بفضل المبيعات الداخلية القوية في أوروبا الغربية قبل موسم العطل، وفي الوقت ذاته، أدى الطلب العالمي القوي على الواردات إلى ارتفاع أسعار عروض مسحوق الحليب الكامل الدسم الدولية.