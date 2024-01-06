كاتب صحفي: البابا تواضروس يناشد العالم للاستجابة لنداء المحبة والسلام اليوم

قال أشرف صادق، مدير تحرير جريدة الأهرام والصحفي المتخصص بالشؤن الكنسية إنه يجري تسبيح وتمجيد السيدة مريم بأعياد الميلاد التي نحتفل بها هذه الأيام لأنها استجاب قلبها وأطلعت بإيمان وفرح بأن تكون أم سيدنا المسيح، فهي أيقونة الطاعة، وذكرت في القرآن الكريم 34 مرة، ويوجد سورة باسمها.

وأضاف مدير تحرير جريدة الأهرام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أن هذا الشهر تكون التسابيح للسيدة العذراء مذهلة، وأغلبها للشكر ومدح البتول مريم.

السيدة مريم سيدة الطهارة ومحبوبة الجميع

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام، أن السيدة مريم هي سيدة الطهارة ومحبوبة الجميع، واختارها الله لتكون سيدة نساء العالمين، وفي هذا الوقت من العام نشكر السيدة مريم كونها أطاعت الله وأتت للعالم بالسيد المسيح الذي خلص العالم من خطيئة آدم الأولى حسب العقيدة المسيحية.

وكشف مدير تحرير جريدة الأهرام عن كلمة البابا تواضروس اليوم، المقرر أن يلقيها باحتفالات أعياد الميلاد، موضحا أنه من المقرر أن يتحدث اليوم عن معجزة الميلاد ويناشد العالم للاستجابة لنداء المحبة والسلام ويثمن الدور المصري ويشيد به.