«صحة القليوبية» تطلق خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إطلاق خطة التأمين الطبي الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، حيث انتشرت الفرق الطبية المتنقلة والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظة في الكنائس وأماكن التجمعات حيث جرى تنفيذ الندوات التوعوية والكشف الطبي على المتواجدين من خلال مبادرة 100 يوم صحة.

خدمات خطة التأمين الطبي

أوضح وكيل الوزارة في بيان له أنه جرى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة المنتفعين تمثلت في متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.

متابعة عملية التأمين الطبي لمرتادي الكنائس

أضاف أنه يجري متابعة عملية التأمين الطبي لمرتادي الكنائس من خلال غرف العمليات مقدماً التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

خطة التأمين الطبي

أشار وكيل وزارة الصحة أن الإجراءات تجري ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع متابعة مستمرة ومباشرة للفرق الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة، والاطمئنان على انتشار الفرق الطبية بجميع مراكز ومدن المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين