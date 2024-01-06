«المؤلفين والملحنين» ترد على محسن جابر: لم نتجاهل دعوته لمؤتمرنا الصحفي

تعقد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، اليوم، مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين، للكشف عن حقائق ومغالطات حقوق الملكية الفكرية لكوكب الشرق أم كلثوم؛ ما جعل المنتج محسن جابر يصدر بيانا بتجاهلهم له وعدم دعوته للمؤتمر خوفًا من المستندات التي يملكها وعدم قدرتهم على مواجهته.

حسام لطفي يرد على محسن جابر

وشدد المحامي حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه تمت الدعوة عامة للجميع، ولم يتم تجاهله كما يدعي، لافتا إلى أنه يدعي بالباطل أحقيته فى الملكية الفكرية لكوكب الشرق والتي تخضع لشركة صوت القاهرة، وبحكم قضائي بات.

وحضر المؤتمر الدكتور مدحت العدل، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من صناع الموسيقيين.