مواعيد قداس عيد الميلاد بمطرانية سوهاج.. ينتهي في الثامنة والنصف صباحا

أعلنت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسوهاج، التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشأة والمراغة، مواعيد قداس عيد الميلاد، التي تبدأ من اليوم السبت، عشية عيد الميلاد وتستمر حتى الغد.

ويشارك في قداس عيد الميلاد الآلاف من الأقباط بمحافظة سوهاج في مقر الكنيسة، التي تعد أكبر كنيسة بالمحافظة، ومقر المطرانية في ميدان الثقافة.

مواعيد صلوات قداس عيد الميلاد

وتُقام صلوات قداس عيد الميلاد بمحافظة سوهاج، بحسب ما أوضحته الكنيسة، وفقًا للمواعيد التالية:

- الساعة 4:30 مساءً تسبيحة عشية.

- الساعة 5:15 مساءً رفع بخور عشية.

- الساعة 5:30 مساءً تسبيحة نصف الليل.

- الساعة 6:30 مساءً تحليل نصف الليل.

- الساعة 7 مساءً رفع بخور باكر.

- من الساعة 8:15 صباحًا حتى 8:30 صباحًا، تقديم الحمل لتكتمل صلوات قداس عيد الميلاد.

احتفال الأقباط بعيد الميلاد بسوهاج

وأوضحت مطرانية سوهاج والمنشأة والمراغة، أنّها ستبث الصلوات مباشرة عبر الموقع الرسمي للكنيسة، بداية من الساعة 6 مساء اليوم السبت، عشية عيد الميلاد.

ويحتفل الأقباط بمحافظة سوهاج، بعيد الميلاد بحضور قداس عيد الميلاد، ثم الخروج للمتنزهات وزيارة الأقارب وتناول المأكولات ما بين الديك الرومي والدجاج المشوي والمكرونة بالبشاميل والترمس والحلبة المنبتة.