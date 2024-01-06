5 كنائس في السويس تستعد لقداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

تستعد 5 كنائس في السويس لقداس عيد الميلاد الليلة، وسط أجواء احتفالية، حيث ستقام الصلاة في الكنائس الخمس، التي تتوزع على أحياء السويس، وأكبرها كنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل.

5 كنائس في السويس تستعد لقداس عيد الميلاد

وتشهد الكنائس المختلفة في محافظة السويس استعدادات مكثفة على مختلف الأصعدة الأمنية والتنفيذية، من إجراءات تامين وتجهيز محيط الكنائس، لاستقبال العيد من حيث النظافة ورفع أي تراكمات

وتستقبل كنيسة مار جرجس بمدينه الصباح، وكنيسة العذراء مريم بالأربعين، وكنيسة الملاك ميخائيل، وكنيسة مار جرجس بجنيفة، وكنيسة الأنبا أنطونيوس المصلين، وهي كنائس إيبارشية السويس للاحتفال للمشاركة في صلاة قداس عيد الميلاد.

ويشارك في صلاة قداس عيد الميلاد، كهنة كنائس الإيبارشية وخورس الشمامسة، وتركزت الكلمات في هذه المناسبة على أن يبارك الله هذه السنة ويملأها بالبر والخير والمحبة والسلام، في كل أنحاء مصر والعالم.

وشهدت الكنائس المختلفة بالسويس تأمين مكثف من رجال الشرطة محيط وأمام الكنائس، ووضع بوابات إلكترونية، لكشف المفرقعات ووضع حواجز مرورية لمنع أي سيارة من الوقوف، أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.