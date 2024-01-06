بدء توافد الحضور للمشاركة في قداس عيد الميلاد

بدأ توافد المهنئين على كاتدرائية ميلاد المسيح قبيل بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية.

قداس عيد الميلاد

ويترأس البابا تواضروس، الليلة، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية، وسط حضور عدد من الوزراء والسياسيين وشيوخ الأزهر والشخصيات العامة.

ونشرت الشرطة بواباتها الإلكترونية في كافة الطرق المؤدية للكنيسة، وانتشرت عناصر الشرطة النسائية التي عملت على تفتيش النساء.

وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء عيد الميلاد، ووضعت في باحاتها الخارجية «ماكيت» لـ«مذود البقر» الذي ولد فيه المسيح ببيت لحم، إضافة إلى مجسمات وتماثيل تروى قصة الميلاد.