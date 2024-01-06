متى احتفلت الكنائس بعيد ميلاد المسيح لأول مرة؟.. باحث يوضح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الليلة، بـ«عيد الميلاد المجيد»، ذكرى ميلاد السيد المسيح في مذود البقر في بيت لحم، إذ تقيم الكنائس في تمام الساعة السادسة مساءً، قداسات للذكرى التي بدأ الاحتفال بها في القرن الثالث الميلادي.

تاريخ الاحتفال بــ«عيد الميلاد المجيد»

وقال ماركو الأمين، باحث في الشأن الكنسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الآباء والمؤرخين القدامى، اختلفوا حول سنة ويوم ميلاد السيد المسيح، وتحددت المدة المحتملة لميلاده بين القرن الثالث والثامن قبل الميلاد.

وأوضح أنّ أول من احتفلت بـ«عيد الميلاد» كعيد مستقل، هي روما، وحددت لذلك يوم 25 ديسمبر في القرن الثالث الميلادي، ومنها انتقلت الاحتفالات إلى شمال إفريقيا وبلاد الغال «فرنسا وشبه الجزيرة الأيبيرية حاليًا»، ثم الشرق، حيث احتفلت القسطنطينية به في عام 380 ميلاديًا، وتبعتها آسيا الصغرى، ومن ثمّ أنطاكية في عام 386 ميلاديًا، حسب عظة يوحنا ذهبي الفم، وفي قبرص في أوائل القرن الخامس الميلادي، وآخر من احتفلت بعيد الميلاد مستقلًا، هي أورشليم في عام 549 ميلاديًا.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وأضاف «الأمين»، أنه كان التقليد الأقدم، هو الاحتفال بعيد الثيؤفانيا في القرن الثاني الميلادي، والكنيسة الوحيدة التي حافظت على هذا التقليد حتى اليوم، هي الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وظل هذا التقليد هو السائد في مصر حتى عام 432 ميلاديا، إذ ترد أول إشارة للاحتفال بـ«عيد الميلاد» بشكل منفصل، في عظة بولس الحمصي بالإسكندرية في حضرة كيرلس السكندري، ومنذ ذلك الوقت، ثبت الاحتفال بعيد الميلاد منفصلاً في يوم 29 كيهك حسب التقويم المصري، وبعد التعديل الغريغوري، أصبح حاليًا يوافق 7 يناير.