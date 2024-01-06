9 مدن أكثر برودة في مصر غدا.. سانت كاترين تسجل 4 درجات مئوية

تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لبيانات غرف عمليات المحافظات، إذّ تنخفض درجة الحرارة في 9 مدن، تحت 10 درجات مئوية ليلًا.

قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، غدًا الأحد 7 يناير، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر، 9 مناطق وهي:

سانت كاترين: الصغرى 4 درجات، والعظمى 22 درجة مئوية.

مدينة نخل: الصغرى 5 درجات، والعظمى 25 درجة.

العريش ورفح: الصغرى 8 درجات، والعظمى 24 درجة.

المنيا: الصغرى 8 درجات، والعظمى 23 درجة.

أسيوط: الصغرى 8 درجات، والعظمى 23 درجة.

سيوة: الصغرى 7 درجات، والعظمى 20 درجة.

بني سويف: الصغرى 9 درجات، والعظمى 23 درجة.

سوهاج: الصغرى 9 درجات، والعظمى 24 درجة.

المدن والمحافظات الأكثر حرارة في مصر

ووفق درجات الحرارة العظمى المتوقعة، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة، الآتي:

أبو رماد: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

أسوان: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.

شلاتين: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

حلايب: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.