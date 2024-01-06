رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

9 مدن أكثر برودة في مصر غدا.. سانت كاترين تسجل 4 درجات مئوية

كتب:

حمدي عبد الله
07:37 م | السبت 06 يناير 2024
طقس بارد- أرشيفية

طقس بارد- أرشيفية

تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لبيانات غرف عمليات المحافظات، إذّ تنخفض درجة الحرارة في 9 مدن، تحت 10 درجات مئوية ليلًا.

قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، غدًا الأحد 7 يناير، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر، 9 مناطق وهي:

سانت كاترين: الصغرى 4 درجات، والعظمى 22 درجة مئوية.

مدينة نخل: الصغرى 5 درجات، والعظمى 25 درجة.

العريش ورفح: الصغرى 8 درجات، والعظمى 24 درجة.

المنيا: الصغرى 8 درجات، والعظمى 23 درجة.

أسيوط: الصغرى 8 درجات، والعظمى 23 درجة.

سيوة: الصغرى 7 درجات، والعظمى 20 درجة.

بني سويف: الصغرى 9 درجات، والعظمى 23 درجة.

سوهاج: الصغرى 9 درجات، والعظمى 24 درجة.

المدن والمحافظات الأكثر حرارة في مصر

ووفق درجات الحرارة العظمى المتوقعة، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة، الآتي:

أبو رماد: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

أسوان: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.

شلاتين: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

حلايب: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

اقرأ المزيد:

«الأرصاد»: كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة 3 درجات في الـ72 ساعة المقبلة

عيد الميلاد في ثوب شتوي.. انخفاض الحرارة إلى 8 درجات الأحد المقبل

طقس غير مستقر اليوم.. و«الأرصاد» تحذّر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

أستاذ في علوم البيئة يكشف تأثير ارتفاع درجات الحرارة على منسوب المياه 

درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر
بقلم حمدي عبد الله