9 مدن أكثر برودة في مصر غدا.. سانت كاترين تسجل 4 درجات مئوية
كتب:
حمدي عبد الله
07:37 م | السبت 06 يناير 2024
طقس بارد- أرشيفية
تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لبيانات غرف عمليات المحافظات، إذّ تنخفض درجة الحرارة في 9 مدن، تحت 10 درجات مئوية ليلًا.
قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة
وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، غدًا الأحد 7 يناير، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر، 9 مناطق وهي:
سانت كاترين: الصغرى 4 درجات، والعظمى 22 درجة مئوية.
مدينة نخل: الصغرى 5 درجات، والعظمى 25 درجة.
العريش ورفح: الصغرى 8 درجات، والعظمى 24 درجة.
المنيا: الصغرى 8 درجات، والعظمى 23 درجة.
أسيوط: الصغرى 8 درجات، والعظمى 23 درجة.
سيوة: الصغرى 7 درجات، والعظمى 20 درجة.
بني سويف: الصغرى 9 درجات، والعظمى 23 درجة.
سوهاج: الصغرى 9 درجات، والعظمى 24 درجة.
المدن والمحافظات الأكثر حرارة في مصر
ووفق درجات الحرارة العظمى المتوقعة، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة، الآتي:
أبو رماد: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.
أسوان: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.
شلاتين: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.
حلايب: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.