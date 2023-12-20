«الأرصاد» تحدد أماكن سقوط الأمطار.. يصاحبها رياح شديدة مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية المصاحبة، مشيرة إلى أنه ينتشر طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلاً على جميع الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يوم الخميس.

هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد أنه تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى لتساقط أمطار، تستمر من يوم الجمعة وحتى الأحد وتتساقط على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونصحت المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

الجيزة: الصغرى 14 والعظمى 21

القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 22

البحيرة: الصغرى 14 والعظمى 22

كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 21

الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 21

الغربية: الصغرى 13 والعظمى 21

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 23

بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 22

الاسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح: 12 والعظمى 20

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 22

بني سويف: الصغرى 13 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 22

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 23

سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 23

قنا: الصغرى 13 والعظمى 25

الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 26

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 27

الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 25.