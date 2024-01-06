شقيق محسن جابر لـ«الوطن»: صوت القاهرة لم تكن سوى موزع لأم كلثوم.. والورثة أوقفوه

حضر المنتج مصطفى جابر، شقيق المنتج محسن جابر، للمؤتمر الصحفي لجمعية المؤلفين والملحنين، والمنعقد داخل نقابة الصحفيين، ليرد على بيانات الجمعية بأحقيتها في ملكية تراث أم كلثوم.

مصطفى جابر يرد على بيانات جمعية المؤلفين والملحنين

وأوضح «جابر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكم القضائي لهم بات وقاطع ولديه المستندات التي تثبت ذلك من ورثة أم كلثوم متمثلة في شقيقتها سعدية، والتي كشف مستنداتها لـ«الوطن»، متسائلا أن جميع الأحكام القاضية فى صالحهم، وتم الحكم بمبلغ مليون ونصف تعويض، وقاموا بالفعل بدفعهم.

وأضاف في تصريحاته، أن المؤتمر الصحفي لم يثبت أحقيتهم كما يدعون، ولن يرفع دعوى قضائية جديدة، قائلا: «يا ريتهم قالوا حاجة مفيدة»، لافتا إلى الإعلان الرسمي الذي تم نشره في صحيفة الأهرام بمعرفة شركة صوت القاهرة، والذي ينص على أن كل الحقوق مملوكة ملكية خالصة لورثة أم كلثوم وأن شركة صوت القاهرة لم تكن سوى موزع فقط، وانتهى العقد بعد إيقاف ورثة أم كلثوم له.

وشدد على أن شركة صوت القاهرة واصلت تعديها، ولكن المحكمة ألغت هذه التعاقدات بين صوت القاهرة وورثة أم كلثوم، لافتا إلى أن الورثة منقسمون إلى جزأين الدكتور حسن الحفناوي زوج أم كلثوم، وأولاده الذين مضوا بالتنازل عن الحقوق، بالإضافة إلى شقيقتها سعدية وأبنائها قاموا بالتنازل، مشددا على أنهم ليسوا الجيل الثالث كما تدعي جمعية المؤلفين والملحنين والمستشار القانوني لهم.