رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

البابا تواضروس يصل كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

منى السعيد
07:18 م | السبت 06 يناير 2024
البابا تواضروس

البابا تواضروس

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يصاحبه عدد من الأباء الأساقفة والمطارنة لبدء قداس عيد الميلاد المجيد، ودقت أجراس كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة معلنة بدء قداس عيد الميلاد المجيد.

وستبدأ بعد قليل طقوس صلاة القداس الإلهي بحضور لفيف من الأساقفة وعدد من المسؤولين وشعب الكنيسة القبطية.

وكانت كاتدرائية ميلاد المسيح تزينت لاستقبال المهنئيين وشعب الكنيسة القبطية، ومن المقرر أن يتم نقل قداس عيد الميلاد المجيد عبر التليفزيون المصري.

وتعد كاتدرائية «ميلاد المسيح» والتي تقع بالعاصمة الإدارية، الأكبر في الشرق الأوسط، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ وتتسع لنحو 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

اقرأ المزيد:

بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ

دق أجراس كاتدرائية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

«القومي للمرأة» يهنئ المصريين بحلول عيد الميلاد المجيد

محافظ المنيا يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

22 كنيسة بكفر الشيخ تؤدي قُداس عيد الميلاد المجيد اليوم
بقلم منى السعيد