البابا تواضروس يصل كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يصاحبه عدد من الأباء الأساقفة والمطارنة لبدء قداس عيد الميلاد المجيد، ودقت أجراس كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة معلنة بدء قداس عيد الميلاد المجيد.

وستبدأ بعد قليل طقوس صلاة القداس الإلهي بحضور لفيف من الأساقفة وعدد من المسؤولين وشعب الكنيسة القبطية.

وكانت كاتدرائية ميلاد المسيح تزينت لاستقبال المهنئيين وشعب الكنيسة القبطية، ومن المقرر أن يتم نقل قداس عيد الميلاد المجيد عبر التليفزيون المصري.

وتعد كاتدرائية «ميلاد المسيح» والتي تقع بالعاصمة الإدارية، الأكبر في الشرق الأوسط، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ وتتسع لنحو 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.