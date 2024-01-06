بخلاف أكبر عائد في التاريخ.. اعرف مميزات شراء الشهادات البنكية الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مساء يوم الخميس الماضي، إصدار شهادات ادخار جديدة لعملاء البنوك تصل نسبة العائد بها إلى 27% وهو ما يُعد العائد الأعلى عبر التاريخ الذي يصدره البنكان لعملائهما، وتستعرض «الوطن» أبرز المميزات التي يتمتع بها من يشتري تلك الشهادات بخلاف حصوله على العائد الكبير.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

وأصدر بنك مصر شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخارية لمدة عام، بعائد 27% يحصل عليه صاحبها بعد نهاية مدة العام، أو من خلال عائد 23.5% يصرف شهرياً.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

كما أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار الشهادة البلاتينية السنوية، وهي شهادة ادخارية لمدة سنة كاملة، ويمكن أن يحصل صاحبها على العائد 27% في نهاية مدة الشهادة، أو الحصول على العائد 23.5% شهرياً.

مميزات شراء الشهادات البنكية الجديدة

بخلاف العائد الأعلى، ولكن هناك عدة مميزات أعلن عنها البنكان يمكن لأصحاب الشهادة الجديدة الاستفادة بها بعد شراء الشهادات، وهما كالتالي:

- الاقتراض بضمان تلك الشهادات حسب التعليمات السارية.

- إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة وذلك بضمان تلك الشهادات.