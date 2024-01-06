عاجل.. بيان هام من البنك الأهلي المصري بشأن الشهادات الجديدة

لليوم الثاني على التوالي، يواصل المواطنون التسجيل الإلكتروني لشراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة، حيث طرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد الأكبر في التاريخ بـ%27 سنويا، ويتم صرف عائدها في نهاية العام فقط، ولا يجوز صرف العائد شهريا بذات القيمة.

مكسب كبير من عائد الشهادة البلاتينية

وأوضح البنك الأهلي في بيان، أن شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة هي الشهادة البلاتينية ذات العائد 23.5%، ويمكن صرفها شهريا، أي أنه في حال شراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، فإن العائد السنوي سيكون 23 ألفا و500 جنيه تقسم على 12 شهرا ليكون العائد الشهري من 1958 جنيها.

الشهادة البلاتينية

وذكر البنك الأهلي أن الحد الأدنى لشهادات البنك الأهلي المصري، وهي الشهادة البلاتينية 1000 جنيه، ووفرت فرصة جيدة للادخار والاستثمار لأصحاب رؤوس المال القليلة، ويمكن لهم شراء الشهادات التي يحتاجونها بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

وسمح البنك الأهلي للمواطنين شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024، إلكترونيا بداية من أمس الجمعة 5-1-2024 حتى انتهاء العطلة الرسمية يوم الأحد، وبعدها يتم الذهاب إلى مقرات البنك الأهلي وفروعه لاستكمال الإجراءات، بداية من يوم العمل التالي للعطلة.