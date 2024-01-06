أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 27%

تختلف أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري حسب طبيعة كل شهادة، إذ يطرح البنك برامج ادخارية متنوعة آخرها الشهادة البلاتينية الجديدة، التي جرى الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، وتصل الفائدة الخاصة بها إلى 27% سنوياً و23.5% شهرياً، وفق ما أعلن الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:

- يوفر البنك الأهلي المصري للمواطنين شهادة ادخارية بالعملة المحلية تسمى البلاتينية، تصل مدتها إلى عام واحد.

- يبلغ الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- كما يصل سعر العائد إلى 27% بشكل سنوي، و23.5% شهرياً.

- ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية.

- فيما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- كما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقا القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- عائد يصل إلى 19% شهرياً.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- يمكن للمواطنين الحصول على الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة 3 سنوات.

- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% السنة الثانية، و16% في العام الثالث.

- ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- تستمر مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- كما يبلغ سعر العائد 19.5% ربع سنوي.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي المصري، وفقا للتعليمات السارية.

تفاصيل الشهادة الخماسية

- يصل عائد الشهادة الخماسية إلى 12.25% شهرياً.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- احتساب العائد من الشهر التالي على شهر الشراء.

تفاصيل شهادة أمان المصريين

- يقدم البنك الأهلي المصري فرصة شراء شهادة أمان للمصريين بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- كما يصل العائد إلى 13%.