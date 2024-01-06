وكيل «دفاع الشيوخ» يشارك في قداس عيد الميلاد: مصر بلد الأمن والأمان

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في قداس عيد الميلاد المسيح في الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

المسلمين والمسيحيين

قال اللواء طارق نصير، في بيان له، إن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن المسلمين والمسيحيين نسيج وطن واحد، وتربطهم روح المحبة والتآخي، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها وينعم عليها بالخير والسلام ويعيد هذه الذكرى على إخواننا الأقباط بالصحة والخير والبركات.

كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية

وكانت أجراس كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، دقت لإعلان بدء قداس عيد الميلاد المجيد منذ قليل، والذي ترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما أقيمت صلاة القداس الإلهي بحضور لفيف من الأساقفة وعدد من المسؤولين وشعب الكنيسة القبطية، ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مهنئا المصريين وشعب الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.