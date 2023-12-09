حزب الحرية المصري يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

طالب حزب الحرية المصري جميع المصريين بالنزول إلى اللجان للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشددًا على أن ذلك ضرورة وطنية؛ لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي؛ ولكى نبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد.

رسالة رئيس حزب الحرية المصري

ودعا ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ جميع المصريين بالنزول الى صناديق الانتخابات للادلاء بأصواتهم؛ إيمانا بأن المشاركة حق دستورى يحميه القانون,

وقال في فيديو بثه عبر صفحة حزب الحرية على وسائل التواصل الاجتماعي: «شعبنا العظيم في كافة ربوع مصر، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.. مصر على أعتاب انتخابات رئاسية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. تتطلب منا جميعا المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم لرسم ملامح المستقبل».

من أجل مصر

وأضاف: «من أجل مصر.. انزل شارك.. واختر من يمثلك فى فترة رئاسية جديدة.. هننتظركم أمام لجان الانتخابات فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر.. تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر».

كما دعا النائب معتز محمود نائب رئيس الحزب للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، وواجب على كل مواطن الإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه ليقرر مصير هذا الوطن في تلك المرحلة الدقيقة للغاية.

وسائل التواصل الاجتماعي

وقال في فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى: أيها الشعب المصرى الأبى؛ الشعب الذى أنقذ الامة العربية والإسلامية .. أناشدك أيها الشعب العظيم أن تدلى بصوتك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. لما له من أهمية قصوى للأمن القومي المصري في ظل المخططات التي تستهدف أمن مصر واستقرارها.. ولذلك لابد أن نثبت للعالم أننا كتلة صلبة ولا يمكن تقسيمنا».