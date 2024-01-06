هدايا الرئيس السيسي للأقباط في عيد الميلاد عبر 10 سنوات.. «كلنا واحد»

على مدار 10 سنوات أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقليد زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لمشاركة الأقباط في عيد الميلاد المجيد ليكون أول رئيس للجمهورية يحرص على تهنئة الأقباط ومشاركتهم احتفالات عيد الميلاد من داخل الكاتدرائية.

مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد 2015

كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي في عام 2015، حيث توجه للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ولم تكن زيارته الأولى منسقة مع البابا تواضروس، حيث فاجأ البابا خلال قداس العيد بدخوله الكاتدرائية، ما اضطر البابا لقطع الصلاة من أجل استقباله، حيث هنأ الرئيس الأقباط والحاضرين بعيد الميلاد قائلا «كان ضروري أجيلكم عشان أقولكم كل سنة وأنتم طيبين».

الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد 2016

وكرر الرئيس الأمر في العام التالي في 2016، حيث جاء للتأكيد على التلاحم الوطني وتهنئة الكنيسة والأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتعهد خلال هذا العام للأقباط والبابا تواضروس بترميم الكنائس التي أحرقت خلال موجة الإرهاب التي عانت منها البلاد، مؤكدا للأقباط أن هذا ليس تفضلا من أحد بل هو حق للأقباط تكفله لهم الدولة، مشيرا إلى المواقف الوطنية للبابا تواضروس.

الرئيس في قداس عيد الميلاد 2017

وفي 2017 حمل الرئيس السيسي هدية للأقباط خلال زيارته الثالثة في احتفالات عيد الميلاد، حيث أعلن عن ترميم الكنائس التي تضررت خلال الفترة السابقة وبناء كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية لتكون أكبر كنيسة في مصر وبناء مسجد الفتاح العليم بالعاصمة، قائلا «عايزين نعلم الناس أننا واحد وأن التنوع خلقه الله ليحترمه البشر لأن الاختلاف إرادة إلهية»، وأكد على ضرورة اتحاد المصريين ليخرج من أرض مصر الخير والنور للمنطقة والعالم كله مثلما كان في السابق.

مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد 2018

وشارك الرئيس السيسي في احتفالات الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة للمرة الرابعة في يناير 2018 ليهنئ الأقباط خلال تلك الزيارة على البناء الجزئي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة، وقدم التهنئة للبابا تواضروس وللأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ليؤكد خلال كلمته أن افتتاح الكاتدرائية هو رسالة سلام ومحبة من أرض مصر إلى العالم قائلا «نقدم نموذجا من خلال الكاتدرائية للمحبة بينا وبين بعضنا».

السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح 2019

وجاءت المرة الخامسة لمشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد في عام 2019 خلال الاحتفال بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتكون أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وحضر هذا العام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي عام 2020، أكد الرئيس السيسي ضرورة تلاحم المصريين معاً وعدم الانسياق وراء الفتن الطائفية وأعطى رسالة طمأنة للمصريين، قائلا إنه لا مجال للقلق.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة في عام 2021 وانتشار الجائحة كورونا حرص الرئيس السيسي على المشاركة في قداس عيد الميلاد حتى لا تنقطع عادته التي أرساها.

وفي عام 2022 أكد الرئيس خلال مشاركته الثامنة في احتفالات أعياد الميلاد على أن طريق الجمهورية الجديدة هو طريق يتسع لجميع المصريين دون تفرقة أو اختلاف وقال الرئيس «نبني الجمهورية الجديدة مع بعض، أي صعاب أو أي تحدٍ يهون لو إحنا بقينا على قلب رجل واحد، لو كلنا مع بعض».

ولتدوام عادة الرئيس السيسي في عام 2023 ليشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ليتمنى الأمن والمحبة لجميع المصريين في تلك المناسبة المجيدة.

كلمة الرئيس السيسي في قداس العيد 2024

وفي عام 2024 زار الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح، حيث تمنى أن يكون عام 2024 نهاية للأزمات التي يمر بها العالم وتكون سنة سعيدة على الجميع وألا تزيد تلك الأزمات التي نعيش فيها، مشيرا إلى موقف مصر الكبير في تهدئة الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى مواقف البابا تواضروس الوطنية، قائلا إنها مواقف لا تصدر إلا عن رجال، مؤكدا أن بتلاحم الشعب المصري نستطيع عبور الأزمات.