تفاصيل أخبار سارة للمصريين في 2024.. تعرف عليها

يشهد العام الميلادي الجديد 2024، العديد من البشائر والأخبار السارة التي تسعد ملايين المصريين، سواء في القطاع الوظيفي وزيادة المرتبات وصرف المنح أو غير ذلك.

حركة تعيينات واسعة في الحكومة في 2024

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، تفاصيل الأخبار السارة التي جاءت مع العام الجديد 2024، على النحو التالي:

1- قرارات بحركة تعيينات واسعة بالقطاع الحكومي، شملت 4 مسابقات للتعيينات كما يلي:

أولا: مسابقة وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتطلب الوزارة من خلال هذه المسابقة احتياجها الى 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإشراف على إجراء المسابقة، وتحديد مواعيد الاختبارات الإلكترونية والشفهية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2024.

ثانيا: مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد مادة، وتطلب وزارة التربية والتعليم من خلالها شغل 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة.

ثالثا: مسابقة لشغل 243 وظيفة بمصلحة خبراء العدل، وتطلب شغل وظائف (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

رابعا: مسابقة 81 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي، وتطلب شغل وظائف (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

خامسا: مسابقة لشغل 900 وظيفة بالبريد، وتطلب شغل وظائف (أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محام، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، ومهندس ميكانيكا سيارات).

صرف منح استثنائية ودورية للعمالة غير المنتظمة

2- قرار بصرف منح العمالة غير المنتظمة، خلال العام 2024 تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه، منها منحة استثنائية 1000 جنيه، ومنحة عيدي الفطر والأضحى، ودخول المدارس، ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة الزواج، ومنحة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى من المؤثرين في إعالة الأسرة.

3 - توجيهات بالبدء في إجراءات الإعلان عن حركة ترقيات تشمل 500 ألف موظف، خلال يوليو المقبل، مع موازنة السنة المالية الجديدة 2024-2025 .

500 زيادة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

3- زيادة المعاشات، في شهر يناير، وكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وصرف العلاوة الدورية بنسب تتراوح من 7 إلى 15 % في شهر يوليو المقبل.