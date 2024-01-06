أقباط السويس يحتفلون بعيد الميلاد في جو من البهجة والدعاء

شهدت كنائس إبراشية السويس، بهجة وسعادة خلال صلاة قداس عيد الميلاد بالكنائس الخمس بمختلف أحياء السويس، التي شهدت توافد المئات من أقباط السويس للصلاة والدعاء بأن يعم الخير والرخاء على الشعب المصري والعربي.

واحتشدت جموع المصلين، بالكنائس المختلفة والمنتشرة بمختلف أحياء محافظة السويس، بينما ترأس الأنبا بموا، أسقف السويس، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الصباح، التابعة لحي فيصل، وشاركه في الصلاة الآباء كهنة الكنيسة وسط فرحة المصلين الذين توافدوا للمشاركة في صلاة القداس الإلهي.

وقد شهدت كنيسة مارجرجس بمدينه الصباح، التابعة لحي فيصل وكنيسة العذراء مريم بشارع صدقي بحي الأربعين، وكنيسة الملاك ميخائيل، وكنيسة مارجرجس بقرية جنيفة التابعة لحي الجناين القطاع الريفي بالمحافظة، وكنيسة الأنبا أنطونيوس، بمنطقة أبو العزائم بحي السويس، توافد المصلين من جميع الأعمار والابتسامة وفرحة العي تعلو وجوه الجميع.

تأمين المصليين في قداس عيد الميلاد

كما شهدت كنائس السويس، إبراشية السويس، في مختلف الأحياء تأمين مكثف من رجال الشرطة، أمام الكنائس والمناطق المحيطة وجرى ضع بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات، وإجراء كردون من الحواجز المرورية، بالمنطقة القريبة من الكنائس، لمنع وقوف أي سيارة أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة، كي يستمتع الإخوة الأقباط بالصلاة وأداء القداس.