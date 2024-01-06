«أزهرية السويس» تطلق فعاليات برلمان طلائع مصر لإعداد قادة المستقبل

أطلقت منطقة السويس الأزهرية، فعاليات برلمان طلائع مصر، تحت شعار «علم.. إبداع.. قيادة.. مسؤولية»، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الأزهر الشريف، ومديرية التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية.

وعقد اجتماع مع الطلاب والطالبات بحضور آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، وسارة رمضان، منسق عام المبادرة بمنطقة السويس الأزهرية.

وكان اجتماع اليوم خاصًا بطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي للتعريف ببرلمان طلائع مصر، الذي يستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 18 سنة، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وقطاع المعاهد الأزهرية، ووزارة التربية والتعليم، الذي يعد أحد القنوات الشرعية للمشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأي، وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة التوصيات ومتابعة تنفيذها، كما يعمل بدوره على تدريب الشباب على القيادة.

وجري تسجيل استمارات المشاركة من قبل الطلاب إلكترونيًا للمشاركة في البرلمان بمساعدة منسق عام المبادرة بالمنطقة، التي أوضحت أن المبادرة تهدف إلى تأهيل الشباب على الممارسة الديمقراطية، وتعميق المفاهيم الديمقراطية والانتماء لدى الشباب، وفتح قنوات الحوار وتقليل الهوة بين الشباب والقيادات، وتعميق قيم المشاركة والانخراط في قضايا المجتمع.