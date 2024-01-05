مدير جنوب سيناء الأزهرية: برلمان طلائع مصر يٌسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا الوطن

قال مُضر عبد السميع، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مشاركة طلاب معاهد منطقة جنوب سيناء الأزهرية في برنامج «برلمان طلائع مصر» الذي يعقد بالتعاون مديرية الشباب والرياضية بمحافظة جنوب سيناء، لقي استحسانا كبيرا من الطلاب، ويأتي هذا انطلاقًا من أهميته في تنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب، وتعزيز مبادئ الحوار فيما بينهم، فضلًا عن أنه يمثل فرصة حقيقية للتواصل والتفاعل بين طلاب معاهد منطقة جنوب سيناء الأزهرية، وأقرانهم من مختلف المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

محاور برنامج طلائع مصر

وأوضح مدير عام المنطقة أن برنامج «برلمان طلائع مصر» يمثل منصة حوارية للطلاب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في مختلف مجالات الحياة، بشكل حضاري منظم، وهو ما ينعكس على تكوين شخصية الطلاب، ويسهم في تطوير مهاراتهم القيادية، ويعزز من مستويات الثقة بالنفس لديهم، إضافة إلى إعداد أجيال واعية بقضايا وطنهم، وذلك في ظل نموذج يحاكي الحياة في الدولة المصرية».

اهتمام منطقة جنوب سيناء الأزهرية بتنفيذ البرنامج

وأكد مُضر عبد السميع، أن منطقة جنوب سيناء الأزهرية، سعت منذ اليوم الأول للإعلان عن برنامج «برلمان طلائع مصر» إلى تشجيع طلاب وطالبات معاهدها الأزهرية على الاشتراك في البرنامج، من خلال التوعية بأهميته وأهدافه، وذلك من خلال إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، إضافة إلى الإجابة على تساؤلاتهم حول البرنامج، ومساعدتهم في التسجيل عبر الرابط المخصص للاشتراك من خلال معامل الحاسب الآلي في المعاهد الأزهرية المنتشرة بمحافظة جنوب سيناء الأزهرية.