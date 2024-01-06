رئيس بنك مصر: أتوقع جمع 500 مليار جنيه من الشهادات الجديدة

علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، قائلا : «طرحت الشهادتين أمس الجمعة ويتم الشراء أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطل وبلغت حصيلة اليوم 11 مليار جنيه خلال اليوم الأول وبنك مصر حتى مساء اليوم 6 مليارات جنيه».

استمرار الاكتتاب في فبراير

وتوقع «الإتربي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظراً لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

وذكر أنه لا يمكن طرح تلك الشهادات لمدد ثلاث سنوات نظرا لتكلفتهم البالغة على بنكي مصر والأهلي، ولكن في ضوء مدة وأجل محدد نظراً لأنها تسبب أعباء كبيرة على كلا البنكين.

وقال رئيس بنك مصر: «أصدرنا شهادة الـ27% لأن البنكين لهم دور وطني، ويقومان بتحمل هذه التكلفة، ويتم تعويضها في حاجات كتيرة جدًا؛ عمولات واعتمادات وخطابات ضمان وودائع بالاضافة لشهادات وودائع أخرى ذات فائدة منخفضة».

عودة الإجراءات التصحيحية

وأعرب عن ثقته في تحقيق النتائج المرجوة من طرحها واستهداف التضخم وتراجعه، تليه عودة الإجراءات التصحيحية قائلاً: «نثق في البنك المركزي وقدراته في استهداف التضخم، وقدرته على عملية الاحتواء والاستهداف».