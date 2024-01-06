متاحة من خلال ماكينات ATM.. أسهل طرق شراء شهادة «طلعت حرب» بعائد 27%

كشف بنك مصر عن طرق شراء شهادة الادخار الجديدة «طلعت حرب» بعائد 27%، دون عناء الذهاب إلى فروع البنك المختلفة، توفيراً للوقت والمجهود، وهي عدة طرق سهلة يمكن لجميع عملاء بنك مصر الاستفادة منها، يأتي من أبرزها ماكينات ATM التابعة لبنك مصر، والتي تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» أسهل طرق شراء شهادة الادخار الجديدة من بنك مصر دون الذهاب إلى فروع البنك.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

وأعلن بنك مصر في مساء يوم الخميس الماضي عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تحت مسمى «طلعت حرب» بعائد 27% حال الاستفادة بالعائد دفعة واحدة يحصل عليه العميل بعد نهاية مدة الشهادة وهو عام كامل، أو بعائد 23.5% سنوياً ويتم صرفه شهرياً على مدار العام.

طرق شراء الشهادة دون الذهاب إلى الفرع

وكشف بنك مصر عن طرق شراء شهادة «طلعت حرب» الجديدة، من خلال الطرق التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في المحافظات المختلفة من خلال أكثر من 5500 ماكينة.

- عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.