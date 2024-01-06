لو معاك 100 ألف جنيه.. هتكسب كام من شهادتي الـ27% و23.5%؟

بدأ عملاء بنك مصر والبنك الأهلي المصري في شراء شهادات الادخار الجديدة التي أعلن عنها البنكان مساء أول أمس الخميس، والتي تصل نسبة العائد منها إلى 27%، وهو العائد الأكبر في تاريخ البنكين، ويُعد فرصة كبيرة للعملاء، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل قيمة المكسب الذي سيحصل عليها صاحب الشهادة إذا اشتراها بقيمة 100 ألف جنيه.

عائد شهادات البنوك الجديدة

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن عائد شهادات الادخار الجديدة، وهو 27% يحصل عليه صاحب الشهادة في نهاية العام وهو مدة الشهادة، أو 23.5% شهرياً.

المكسب حال شراء الشهادات الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه

في حال إذا كان مع عميل البنك مبلغ 100 ألف جنيه، ورغب في شراء الشهادة البنكية بعائد 27% فإنه سوف يحصل على مبلغ 27 ألف جنيه كاملة، ولكن بعد نهاية العام وهو مدة الشهادة، وإذا رغب العميل في الحصول على الشهادة الجديدة بعائد 23.5% فإنه سوف يحصل على مبلغ قيمته 1958 جنيها شهرياً على مدار الـ 12 شهرا.