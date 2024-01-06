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خبير مصرفي يوضح المزايا الاستثمارية لأذون الخزانة والشهادات والذهب

كتب:

منى صلاح
11:52 م | السبت 06 يناير 2024
الدكتور أحمد شوقي

الدكتور أحمد شوقي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، نصائح استثمارية للمصريين للحفاظ على مدخراتهم في 2024.

الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 25 ألف جنيه

وأضاف «شوقي»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّه ينصح بالاستثمار في أذون الخزانة للمواطن العادي، قائلاً: «فرصة جيدة للاستثمار، ولكن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 25 ألف جنيه، ومضاعفتها».

وتابع الخبير المصرفي: «معدلات العائد على أذون الخزانة تختلف باختلاف موعد الاستحقاق، ومن أهم مزايا الاستثمار فيها إمكانية البيع وتسييلها في أي وقت، حتى قبل موعد الاستحقاق، ودون خسائر، وذلك عند مقارنتها بالشهادات».

وأكد أنَّ أبرز مميزات الاستثمار بشراء شهادات بنكية، هو الإعفاء من وجود ضريبة، مقارنة بالاستثمار في أذون الخزانة غير المعفاة.

يختلف المعدن الأصفر عن الاستثمار في أذون الخزانة

وعن الاستثمار في الذهب، يرى «شوقي»: «يختلف المعدن الأصفر عن الاستثمار في أذون الخزانة والشهادات، فالمستثمر لديه قابلية لتحمل المخاطر نظراً لتذبذب أسعار الذهب، هبوطاً وصعوداً».

واستطرد: «على الراغبين في الاستثمار بالذهب، معرفة أنَّ أبرز مزاياه أنه مخزن جيد للقيمة، لكنه كاستثمار طويل الأجل ليس كذلك بسبب أنه لا يدر دخلا أو عائدا دوريا مقارنةً باستثمارات أخرى كالعقار والشهادات وأذون الخزانة».

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بقلم منى صلاح