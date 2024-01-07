حدث ليلاً.. الأرض تهتز والصين تعاقب أمريكا وكوريا ترعب العالم

شهدت الليلة الماضية عددا من الأحداث الساخنة في مُختلف بٌقاع العالم، ما بين هزات أرضية، واستمرار التوترات التي تٌثيرها كوريا الشمالية بقذائفها، كما واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة موقعاً 35 شهيداً.

زلزال يضرب الحدود التركية العراقية

ووفقاً لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 1.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية العراقية بعُمق 7 كيلومترات.

وأتت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 92 كيلومتراً شمال غرب مدينة سوران الواقعة شمال محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وعلى مسافة 34 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من ولاية هكاري أقصى الجنوب الشرقي لتركيا.

وكانت هزة أرضية أخرى ضربت سوريا بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر على عمق 12 كيلومتراً، ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 27 كيلومتراً جنوب إدلب شمال البلاد، وعلى مسافة 9 كيلومترات شمال كفرنبل.

تفعيل الإنذار في مناطق أوكرانية

على صعيد الأزمة الروسية – الأوكرانية، شهدت ساعات الليل تفعيل الإنذار في عدة مناطق بينها العاصمة كييف ومدن خاركيف ودونيتسك وخيملينسكي ودنيبروبتروفسك.

وتأتي تلك الخطوة في وقت تواصل روسيا قصفها بكثافة على المدن الأوكرانية قبل نهاية ديسمبر الماضي، عقب هجوم أوكراني طال مدينة فولجوجراد الروسية الذي أسقط العشرات بين قتلى ومصابين.

35 شهيداً فلسطينياً

على صعيد الأوضاع في غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط نحو 35 شهيداً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية متعددة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في خانيونس كان يأوي عدداً من النازحين، ما أدى لاستشهاد 17 فلسطينياً على الأقل بينهم 12 طفلاً، كما أصيب عشرات آخرون جراء هذا القصف، إلى جانب قصف آخر طال مدرسة تابعة لوكالة الأونروا ما أدى إلى سقوط 11 شهيداً.

عقوبات صينية على شركات أمريكية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على 5 شركات أمريكية، رداً على بيع الولايات المتحدة معدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار إلى تايوان، وهو ما تعتبره بيكين مساساً بأمنها واعتداء عليها.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تٌقوض أمن الصين وتُشكل اعتداء على سيادتها، كما أنها تضر بالسلم والاستقرار في مضيق تايوان.

قذائف كوريا الشمالية تتواصل

وفي جنوب شرق آسيا، بلغ إجمالي القذائف الكورية الشمالية تجاه منطقة حدودية مع جارتها الجنوبية حوالي 260 قذيفة في آخر 24 ساعة، ما يُفاقم المخاطر بشأن مزيد من التصعيد في هذه المنطقة.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أعلن الأسبوع الماضي الاستعداد للحرب ضد أمريكا وتجهيز الأسلحة النووية، ليبدأ بعد ذلك توجيه قذائفه نحو كوريا الجنوبية.