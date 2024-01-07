لو معاك 50 ألف جنيه.. اعرف الدخل الشهري من شهادة الـ23.5%

يقدم أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، أعلى الشهادات الادخارية الذي تمّ طرحها الخميس الماضي لمدة عام، بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، إذ أن يمكن لصاحب المبلغ 50 ألف جنيه الحصول على دخل شهري يصل إلى 980 جنيهًا.

وبحسب بنكي الأهلي المصري ومصر، فإنَّ الحد الأدنى على الشهادات الجديدة ذات العائد الـ27% نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل الشهادات الجديدة بعائد 27% و23.5%

ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين وفقاً للتعليمات السارية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

استرداد الشهادات من الأهلي المصري ومصر

وبالنسبة لـ استرداد الشهادة لا يمكن قبل ممرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.