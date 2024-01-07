مزاعم جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا قالت عن محمد الضيف؟

مزاعم جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي نشرتها عن محمد الضيف، القيادي بحركة حماس، إذ زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أنهم رصدوا محمد الضيف، ممسكًا بدولارات أمريكية وكوبًا بلاستيكيًا من الشاي.

معلومات عن محمد الضيف

وذكرت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية، فإنّ هناك معلوماتٍ استخباراتيةً إسرائيليةً حديثة تفيد بأنّ الحالة الجسدية للضيف تسير على ما يرام، وهو يعمل بشكل جيد ويعاني فقط من تلف في عينه وعرج طفيف، وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال العثور على صورة الضيف على جهاز كمبيوتر بعد مصادرته في غزة.

وقد زعم هاجاري، أنه تمت عملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق تنزيل أكثر من 70 مليون ملف استخباراتي من أجهزة الكمبيوتر التي تم الاستيلاء عليها في غزة، موضحا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنّ الجيش صادر عشرات الآلاف من الأسلحة وملايين الوثائق في تلك المنطقة.

وقبل أيام نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، معلومات تفيد بأنّ جيش الاحتلال عثر على بطاقة هوية لمحمد الضيف باللغتين العربية والعبرية، بجانب زعمهم التوصل لمعلومات بشأن أسماء وتواريخ ميلاد أبنائه.

أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن جمع المعلومات الاستخبارية، مثل الطريقة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي لتنزيل ملايين الملفات من أجهزة الكمبيوتر في غزة، ليس سوى واحد من العديد من الأهداف التي يستخدمها الاحتلال لتفكيك حماس.

وتطرق هاجاري للحديث عن أهداف جيش الاحتلال حيث محاربة الفصائل الفلسطينية، وتحديد وتدمير الصواريخ والمواقع التي يتم إنتاجها فيها، بجانب تدمير البنية التحتية تحت الأرض، أي الأنفاق، مؤكدًا أنّ جيش الاحتلال تعلّم الدروس من المأساة التي قُتل فيها 3 رهائن بنيران قواته.