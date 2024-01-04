قبل زحام الاثنين في البنوك.. كيف تشتري شهادتي الـ23.5 و27%؟

طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي المصري ومصر، شهادات ادخارية جديدة مدة العام، بعائد 27% يصرف في نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ومن المفترض أن غدا الجمعة هو موعد طرح الشهادات، ولكن يوافق يوم الجمعة الإجازة الأسبوعية، وكذلك يوم السبت، والأحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد لذا يتساءل البعض كيف يمكن الشراء قبل يوم الاثنين؟

شراء الشهادات الجديدة

ويمكن شراء الشهادات الجديدة 27% و23.5% من خلال المواقع الإلكترونية للبنكيين أو عن طريق التطبيق، من خلال الاشتراك الذاتي لخدمة الموبايل للعملاء من الأفراد.

ويعمل العميل على تفعيل تطبيق رموز الأمان «Soft Token» للعملاء من الأفراد، واستخدام المصادقة البيومترية «Face ID – Touch ID» لتسجيل الدخول.

كيف تشتري شهادتي الـ23.5 و27%

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق واختيار إصدار شهادات ويختار المستخدم رقم حساب الإصدار من أجل إصدار الشهادة، واختيار شراء الشهادة الجديدة سواء الـ27% أو الـ23.5%، وبعد ذلك تحديد مبلغ الشراء الذي يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.