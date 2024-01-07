بين 7 يناير و25 ديسمبر.. لماذا يحتفل العالم بعيد الميلاد في مواعيد مختلفة؟

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين، عن سبب احتفال العالم بعيد الميلاد في مواعيد مختلفة، إذ يحتفل المصريون به يوم 7 يناير، بينما الأوروبيين 25 ديسمبر من كل عام، ليكون الفارق بينهما 13 يوما.

سبب الاختلاف

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سبب اختلاف موعد عيد الميلاد المجيد في مصر عن بقية دول العالم، يرجع إلى اختلاف التقويم المصري القديم عن التقويم الغربي، موضحا أنه منذ قرابة 6 آلاف سنة، كان يجرى التعامل بـ3 تقويمات.

تقسيم السنة إلى 3 تقويمات

وأشار إلى أن الثلاث تقويمات هي (تقويم الملك - التقويم القمري - التقويم الشمسي)، موضحا أن المصريين القدماء قسموا السنة 360 يوما في بداية الأمر، على أن يكون العام 12 شهرا، و30 يوما لكل شهر.

وأضاف أنه في الدولة الوسطى اكتشف المصري القديم اختلافات في الأيام، ليضيفوا الشهر الثالث عشر، وتكون مدته 5 أيام، موضحا أنه في عصر يوليوس قيصر تحديدا 46 قبل الميلاد، قام بعمل تعديل، وأضاف يوما لشهر يوليو ومن بعده جرى إضافة يوم لأغسطس، ليكونا 31 يوما بالشهر، مشيرا إلى أن السنة الكبيسة يكون فيها شهر فبراير 29 يوما، موضحا أن ذلك الحدث يكون كل 4 سنوات.