فنان تشكيلي: الكتاب المقدس كان يصف ما يتم رسمه بتفاصيل كبيرة

قال وائل إسحاق فنان تشكيلي، إنه قرر دراسة الفن التشكيلي منذ البداية بمعرفة الفن وتم اكتشافه عن طريق الأصدقاء والأهل وحب الفن والرسم منذ الصغر، لافتًا إلى أن أغلب الرسومات التي يرسمها مستلهمها من الكنائس.

نقل الرسومات من الكتاب المقدس

وأضاف «إسحاق» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكى ورضوى حسن، المذاع عبر شاشة «dmc»، أنه قرر التدريب منذ البداية على نقل الرسومات من الكتاب المقدس وجدران الكنائس ثم التدريب حتى الوصول إلى مرحلة التطوير الفني وكان يأخذ رسوماته من الكنائس أو الكتاب المقدس، فكان يستند إليه لأنه كان يصف ما الملابس والتفاصيل الصغيرة فكان يعتمد عليها بالرسم.

رسومات المساحات الكبيرة

وتابع أن أكثر الرسومات التي تأخذ وقتا في الرسم هي المساحات الكبيرة والتي تتعدي الـ1000 متر لأنها تحتاج إلى تفاصيل كبيرة واختيار الألوان بدقة من البداية، لافتًا إلى أن العصر القبطي كان الفنانين يرسمون بدون تعليم أو دراسة الرسم ويتم أخذ الألوان والتفاصيل منهم رغم صعوبة حصرها، فأكثر ما يميز الرسمة هو التعبير ووصف المشاعر بدقة كبيرة حتى الوصول إلى الحقيقة.