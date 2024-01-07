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تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد 7-1-2024

كتب:

مريم حنفي
08:42 ص | الأحد 07 يناير 2024
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية بقيمة وصلت إلى 15 جنيها، بينما تراجعت الأسعار أمس بنحو 30 جنيها، ليصل إجمالي انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال يومين إلى 45 جنيها، بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3280 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3748 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2811 جنيها لشراء. 

أسعار الذهب في مصر 

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية فسجل 2192 جنيها. 

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن إلى 1886 جنيها. 

- وعن جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية فبلغ 26 ألفا و240 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر الأوقية في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية تباع بسعر 117 ألفا و291 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي