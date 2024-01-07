مسؤولو «الصحة» يتفقدون مجمع السويس الطبي: صرح متكامل لخدمة الأهالي

تفقد عددا من مسؤولي وزارة الصحة والسكان، مجمع السويس الطبي لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الزيارة شملت تفقد مباني المجمع الذي يضم «المبنى الرئيسي، ومبنى العيادات، ومبنى سكن الأطباء، ومبنى سكن التمريض، والمبانِ الخدمية».

متابعة آليات العمل ونظم الإحالة

وشملت الجولة بحسب «عبدالغفار»، متابعة آليات العمل ونظم الإحالة بمختلف أقسام المجمع، والخدمات المقدمة بقسم الطوارئ الذي يستقبل يوميًا أكثر من 1400 حالة، مشيرًا إلى أنّ المجمع يقدم خدماته في جميع التخصصات الطبية لأهالي محافظة السويس والمدن المجاورة.

وأوضح عبدالغفار، أنّ المجمع يضم 64 عيادة خارجية، وتصل سعته السريرية لـ427 سريرًا، بينهم 109 أسرة للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و28 للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة عمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية، والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

أقسام مجمع السويس الطبي

واستطرد «عبدالغفار» أنّه جرى تفقد الأقسام الطبية بالمجمع والخدمات المقدمة بها، حيث تضم الأقسام «جراحة الأوعية الدموية، وقسم الحروق، ووحدة السكتة الدماغية، وجراحات التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العمود الفقري، وجراحات القلب، وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والعلاج الطبيعي والتأهيل، والُكلي، وجراحة المسالك، ووحدة المناظير، والجلدية، والنساء والتوليد، والكبد، والأطفال، والأسنان، والنفسية والعصبية، والرعايات المركزة، وحضانات المبتسرين، والقلب والقسطرة، والطوارئ، والأشعة التشخيصية».

وتابع «عبدالغفار» أنّ المجمع يضم قسمًا للمعامل يشمل معامل «الكيمياء والدم، والمناعة، والطفيليات، والأنسجة، والميكروبيولوجي»، وقسمًا للأشعة يضم «البانوراما، والجاما كاميرا، وهشاشة العظام، الفلورسكوبي، والسينية، والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرافي»، إضافة إلى بنك الدم التجميعي، والصيدليات.