برلماني يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن تعاد هذه الأيام على مصر بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها من كل سوء.

احتفالات عيد الميلاد المجيد

وأكد الجندي، أنّ احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، مؤكدا أنّ الشعب المصري نموذجا فريدا في الترابط والتلاحم، إيمانا بقيمة المواطنة في تعزيز السلم الاجتماعي وأنّ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي السبيل نحو حفظ أمن المجتمع واستقراره.

وتوجّه الجندي، إلى الله داعيا أن يجعل العام الجديد عام خير على مصر وشعبها، وأن يتمكن المصريون من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وأن تواصل مصر نهضتها، راجيا الله أن ينعم على الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام ويجنبهم الحرب وتداعياتها.