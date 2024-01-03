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خالد الجندي: أسماء أبناء سيدنا آدم غير معروفة.. والقرآن لم يذكرها

كتب:

محمد عزالدين
05:51 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على محرفي تصريحاته حول قصة قابيل وهابيل.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء: «هناك ابنان لسيدنا آدم وفيهم واحد قتل الثاني اسمهم إيه هنفترض هابيل وقابيل، إنما الحقيقة لا نعرف الأسماء الحقيقية إيه».

وأضاف: «بعض الغلابة نقلوا في بعض المواقع أنني أقول إنه لا يوجد أحد من ابني آدم قتل الثاني، والقرآن قال إن فيه اثنين من ابني آدم قتل الثاني وإنما لم يقل أو يذكر أسماء لهم، وما وظيفتنا، أنه لا يوجد دليل على الاسم، ولكن هناك دليل أن هناك واحد من الاثنين قتل الآخر».

وتابع مستشهدًا بآيات الذكر الحكيم: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».

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بقلم محمد عزالدين