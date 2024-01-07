استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي لمواطنين في محل إقامتهم بـ11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء.. وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10017 بطاقة رقم قومي، و21822 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من يوم 6 يناير الجاري.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، إذ جرت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 502 بطاقة رقم قومي، و149 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ20 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الأندية الرياضية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. إذ جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ115 مواطنا ومواطنة.

وجرى استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ307 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.