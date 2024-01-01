ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الاثنين، من ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، بدائرة مركز مطوبس، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

قاد الحملة اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر الزعيقي، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى و«حياة كريمة»، وإيمان النحراوي، نائب رئيس المركز والمدينة، وعبدالفتاح حسام الدين، مدير إدارة تموين مطوبس.

وجرى ضبط سيارة نقل محملة بـ11 شيكارة دقيق مدعم من الدقيق المخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله في السوق، وذلك بقصد البيع والتصرف في السوق السوداء وتم التحفظ عليها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط 7 شكائر دقيق مجمع لدى أحد أصحاب المخابز كان ينوي التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء.

وتم مصادرة كميات الدقيق وعددها الإجمالي 18 شيكارة وإيداعها لدى مخزن الدقيق بعد تعليتها على الرصيد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم تحرير المحاضر القانونية والعرض على النيابة العامة للتصرف.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالحملات التموينية المستمرة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق، لمراقبة السلع، وتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكدا أنّه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كل أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات، وغلاء الأسعار، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.