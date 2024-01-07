وظيفة قيادية شاغرة في «المالية».. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة المالية حاجتها لشغل وظيفة قيادية وهي مدير عام الإدارة العامة للحسابات، بشرط توافر بعض المهارات الأساسية، منها المعرفة التامة بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة، والتحدث بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والقيادة والتوجيه.

المهارات الفنية المطلوبة

وتشمل المهارات الفنية المطلوبة لـ الوظائف أيضا، القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف، والقدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب، والقدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير، وامتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال، وأن يكون المتقدم لديه مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات، واجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقدم للوظائف

وطالبت وزارة المالية في الإعلان أن يكون المتقدم قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول (أ)، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

طرق تسليم طلبات الوظائف

وطالبت وزارة المالية من المتقدمين تسليم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية - أبراج وزارة المالية بمدينة نصر – امتداد رمسيس – القاهرة برج رقم 4 الدور الأول – غرفة رقم 103، حتى يوم 18 من شهر يناير الجاري 2024.