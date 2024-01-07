توزيع هدايا على الأطفال احتفالا بعيد الميلاد المجيد في الغربية

شهدت الكنائس بقرى ومدن محافظة الغربية، توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأطفال، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد الميلاد المجيد، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط داخل عدد من من الكنائس بمدن ومراكز المحافظة.

توزيع هدايا الرئيس السيسي

وحرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على توزيع هدية الرئيس للأطفال داخل الكنائس، مؤكدا أن توزيع هدايا الرئيس في عيد الميلاد المجيد يأتي تعبيرا عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص الرئيس على مشاركة الإخوة الأقباط كافة مناسبتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوطنية وحب الانتماء

ومن جانبه تقدم الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على هدية الأطفال وحرصه على مشاركته فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، «الرئيس السيسي يعطينا دائما دروسا في الوطنية والحب والانتماء الذي يجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، وهو ما يظهر جليا في حرصه على تقديم الهدايا للأطفال في كل ربوع مصر».