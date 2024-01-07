مصر تفوز باستضافة وتنظيم المؤتمر الإقليمي للمراقبين الجويين IFATCA

فازت مصر باستضافة وتنظيم المؤتمر الإقليمي للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، في دورته القادمة، والمقرر أن تعقد في أكتوبر المقبل، في سابقة لم تحدث منذ 43 عاما.

جاء ذلك بعد الموافقة بالإجماع لأعضاء الاتحاد الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، على طلب مصر من خلال التصويت، الذي قدمه نادي ضباط المراقبة المراقبة الجوية المصري، خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي، والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي 2023.

وقامت بعثة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، من منطلق عضويته في الإتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي للإتحاد والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام من 6 الی 8 ديسمبر 2023، وخلال المؤتمر قامت بعثة النادي برئاسة الكابتن محمد عبد المنعم نائب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية بتقديم ورقة عمل وكذلك عمل عروض تقديمية لطلب استضافة وتنظيم المؤتمر القادم للاتحاد الفيدرالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجمهورية مصر العربية.

وأعرب مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن أحمد عبدالفتاح رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن خالص شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على دعمه لنادي ضباط المراقبة الجوية لاستضافة مصر لهذا الحدث.

وقدم أيضا نادي ضباط المراقبة الجوية، الشكر للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الكابتن إهاب محي، على دعمه أيضا مجلس إدارة النادي لاستضافة هذا التجمع العالمي الذي يجمع المراقبين الجويين حول العالم.

تشكيل لجنة تنظيمية للمؤتمر

وأعلن نادي ضباط المراقبة الجوية تشكيل لجنة تنظيمية للمؤتمر خلال الفترة القادمة، من إنهاء التجهيزات الترتيبات الخاصة بالحدث، وسط تضافر لجميع جهود أعضائه واللجنة التنظيمية وشركاء العمل.

كانت مصر قد استضافت المؤتمر الإقليمي أفريقيا والشرق الأوسط، للإتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، آخر مرة قبل 43 عاما، تحديدا عام 1981، لذا يعد عودة استضافته لهذا المؤتمر في دورته المقبلة 2024، إنجازا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية الحالي ويعد عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للإتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الافريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.

يأتي ذلك إنطلاقا من التأكيد على دور مصر الريادي وحفاظا على مكانتها التاريخية كأقدم دولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الملاحة والمراقبة الجوية، والتي طالما تقدمت مصر على دول المنطقة في هذا المجال، ومن ثم تعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الطيران المدني عموما.