النائب أحمد مهني يزور عددا من كنائس الرمل للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بزيارة لعدد من الكنائس والكاتدرائيات بالرمل، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط.

كنيسة مارجرجس

وشملت الزيارة الكاتدرائية البشارة بطريق المحمودية وكنيسة الأنبا شنودة والأنبا هرمينا بدنا وكنيسة الأنبا اثناسيوس بالسيوف وكنيسة مارجرجس بباكوس وكنيسة مارمينا فلمنج، متمنين لهم عيدا سعيد ومؤكدا على الدور الكبير للكنيسة على مر العصور ووقوفها دائما لدعم القضايا الوطنية المهمة.

وهنأ النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب الآباء الكهنة وشعب الكنائس بالعيد متمنيا لكل الشعب المصري والعالم بأكمله ان تكون أيامنا كلها أعياد وسعادة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبقى مصر وطنا للجميع يعيش فينا.

الأمانة العامة للحزب بالإسكندرية

وقد رافق النائب وفد من الأمانة العامة للحزب بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبوكليلة الأمين العام للحزب بالإسكندرية والمصرفي محمد البرقي الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية.