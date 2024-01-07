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نقيب أشراف الحجاز يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب:

إسراء سليمان
03:56 م | الأحد 07 يناير 2024
نقيب أشراف الحجاز يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد 

نقيب أشراف الحجاز يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد 

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نقيب أشراف الحجاز الشريف أنس الكتبي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. 

وقال الشريف أنس الكتبي، في حديثه للبابا، إن هذه المناسبات تمثل رسالة حب وتسامح وإنسانية بين أصحاب الأديان السماوية، وتهنئة إخوتنا الأقباط في مصر أو غيرها من بلاد العالم، رسالة إنسانية نقدمها ونؤكد فيها أن احترامنا وتسامحنا ومشاركة بعضنا البعض في الأفراح والمناسبات الاجتماعية فضيلة أوصت بها كل الرسائل السماوية. 

وقال نقيب أشراف الحجاز في بيان، إن مصر أرض الأديان السماوية، لذلك حرسها الله وجعلها بلاد سلام وأمان بعبارات واضحة في كل الكتب السماوية، وملاذ لكل الذين يجدون الظلم، وضرب مثلاً واقعياً عبر القرون بالتشابه الكبير بين رحلة العائلة المقدسة، ومسيرة آل البيت ودخولهم إلى مصر، التي وجدوا فيها الأمان والاطمئنان.

بدوره، رحب البابا تواضروس، بالشريف أنس، مؤكداً أن مصر ستظل بلاد الآمن والآمان تحت راية التسامح واللحمة الإنسانية والنسيج الوطني على أرضها المباركة.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.