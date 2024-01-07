إزالة 6 حالات بناء مخالف بسوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، 6 حالات بناء مخالف في مدينة جرجا والقرى التابعة لها، وذلك بالتعاون مع نواب رئيس المركز ورؤساء المجالس القروية وفنيين التنظيم بالإدارة الهندسية ومسؤولي حماية الأراضي الزراعية.

6 حالات بناء مخالف في مدينة جرجا

وشملت الحالات المخالفة فك شدة خشبية وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر والأسمنت وردم قواعد في المهد، وذلك بمنطقة شيخ العرب والمشوادى والجزيرة بجرجا، وناحية الزواتنة القبلية بمجلس قروي المجابرة، ومجلس قروى بيت علام.

وقامت الوحدة المحلية بإخطار قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

وشدد «الصمطي» على الاستمرار في المتابعة والمرور، ورصد أي مخالفات بناء دون ترخيص، والتصدي لها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون، وإحالة المعترضين للشرطة، وبعد ذلك للنيابة العامة، لاعتراضهم أثناء تنفيذ الإزالة للمخالفات.