رفع 270 طن مخلفات ودهان مداخل المدن ضمن مبادرة «عشان يكمل جمالها» بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، بإعادة دهان البلدورات على جانبي الطريق بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة، منها شارع عبدالله النديم وميدان عمر مكرم، كما تم دهان مدخل المدينة وكوبري جرجا العلوي داخل المدينة، في إطار مبادرة «عشان يكمل جمالها» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتجميل مراكز ومدن المحافظة.

حملة عشان يكمل جمالها

وقال عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه يجري الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل المدن والمراكز، في إطار تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لاستكمال مبادرة «عشان يكمل جمالها»، فضلا عن استمرار حملات النظافة.

رفع 270 طن مخلفات

كما تم توجيه حملات نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية والجانبية والطرق بمدينة جرجا والقرى التابعة بين بحري وقبلي ووسط المدينة، وتم رفع أكثر من 270 طنا من القمامة والمخلفات، فضلا عن تفريغ الحاويات من القمامة والمخلفات ورفعها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي بغرب جرجا.