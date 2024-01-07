عصام السقا: نشأتي بالصعيد ساعدتني في مسلسل «العودة»

أعرب الفنان عصام السقا، عن سعادته بنجاح مسلسل «العودة»، الذي يعرض على شاشة dmc، ويتناول العديد من القضايا داخل المجتمع الصعيدي.

تفاصيل شخصية عصام السقا في مسلسل «العودة»

وأوضح «السقا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شخصية العمدة «حسن اليماني»، لم تكن صعبة عليه بالنسبة للهجة لأنه قضى 17 عامًا من عمره في الصعيد، وشاهد من خلاله أدق التفاصيل للحياة الصعيدية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يقدم شخصية من داخل الصعيد بشكل واقعي وهو ما تحقق في مسلسل «العودة».

وأضاف أن مجتمع الصعيد اختلف بشكل كبير عما كان في السنوات الماضية: «الصعيد مليان ناس شاطرة جدا وفيه مواهب حقيقية تستحق الاكتشاف والانتشار وكان نفسي أقدم الناس دي».

تفاصيل المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول مجتمع الصعيد، والذي يتناول من خلاله العديد من القضايا من بينها التنقيب عن الذهب، إلى حانب تناوله للصراعات في التي يعيش بها بطل العمل.

المسلسل من بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، حمزة العيلي، محمد رضوان، بسنت شوقي، محمد علي رزق، وآخرين، من اخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال.