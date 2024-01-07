ميرفت أبو عوف لـ«الستات ما يعرفوش يكدبوا»: والدي كان يحرص على الانضباط الشديد داخل البيت

استضاف برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها الصغير، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، كلاً من الموسيقار نبيل علي ماهر، وزوجته الدكتورة ميرفت أبوعوف، ليتناول اللقاء الحديث عن مشوارهما الفني.

قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، إنَّ بدايتها الفنية لم تكن مع والدها الذي كان بسبب عمله كضابط جعله يربي أبناءه ويحرص على الانضباط الشديد داخل البيت، وفي نفس الوقت أسس فرقة استعراضية قدمت عروضا مسرحية رائعة على خشبة مسرح «البالون» بالإضافة إلى معهد الموسيقى العربية.

وأضافت «أبو عوف»، في حوارها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»: «كنا نحضر مسرحيات والدي، ولكن في خلفية المسرح، وبالتالي كنا على علم بما يحدث في الكواليس وتغيير الملابس والمكياج وخروج ودخول الممثلين بالدور ووقوفهم على خشبة المسرح.

من جانبه، قال الموسيقار نبيل علي ماهر، إنَّه اشترك بالعزف في العديد من الفرق الموسيقية والتي تنقل بينها في بداية حياته الفنية، وكان محترفا في عزف الموسيقى الغربية، موضحا: «اعتبر نفسي أكثر موسيقي عمل في العديد من الفرق، حتى أنني أشترك بالعزف في فرقة موسيقية بالإسكندرية».

وأضاف «ماهر»، في حواره بالبرنامج: «آخر فرق لعبت فيها كانت الكاتس.. وبعدها الفور إم، وكانت أروع فرق موسيقية في تلك الفترة، وكنت وقتها لا أرغب في عزف موسيقى شرقية وهو ما مثل عائقا لي في البداية أمام الالتحاق بفرقة 4M».